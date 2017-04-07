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Rambler News Service

МИД Украины поддержал удар США по Сирии

Украина поддержала американский удар по Сирии
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Министерство иностранных дел Украины поддержало удар США по Сирии, следует из сообщения министерства.
«Любое применение химоружия, что является одним из видов оружия массового уничтожения, является вопиющим нарушением международного права и военным преступлением…Действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлений режима (Башара Асада. — RNS) против мирного населения», — говорится в сообщении.
МИД Украины также отмечает, что виновники химатаки в Сирии должны быть привлечены к ответственности.
В ночь с 6 на 7 апреля США нанесли ракетный удар 59 крылатыми ракетами Tomahawk по авиабазе Аш-Шайрат в Сирии. Власти США предполагают, что именно с этой авиабазы была осуществлена химическая атака на провинцию Идлиб, в ходе которой погибли несколько десятков мирных жителей.
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