МИД Украины поддержал удар США по Сирии

Министерство иностранных дел Украины поддержало удар США по Сирии, следует из сообщения министерства.

«Любое применение химоружия, что является одним из видов оружия массового уничтожения, является вопиющим нарушением международного права и военным преступлением…Действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлений режима (Башара Асада. — RNS) против мирного населения», — говорится в сообщении.

МИД Украины также отмечает, что виновники химатаки в Сирии должны быть привлечены к ответственности.

В ночь с 6 на 7 апреля США нанесли ракетный удар 59 крылатыми ракетами Tomahawk по авиабазе Аш-Шайрат в Сирии. Власти США предполагают, что именно с этой авиабазы была осуществлена химическая атака на провинцию Идлиб, в ходе которой погибли несколько десятков мирных жителей.