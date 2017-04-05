В Донбассе убит российский актер

В Донбассе погиб российский актер Эркин Исманов. Об этом заявил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин . Его слова передает портал LIFE

«28 мин было выпущено по Коминтернову, в результате обстрела погиб мирный житель Эркин Махмуджанович Исманов, 1974 года рождения, проживавший по адресу: ул. Победы, 34», - заявил Басурин.

Ряд украинских СМИ сообщил, что актер принимал участие в боевых действиях на стороне ДНР, однако в штабе оперативного командования «Донецк» эти данные опровергли.

Исманов снимался в фильмах «Кремень» и «Пасечник». В Донбассе актер находился с июля 2014 года.