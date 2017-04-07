Постпред при ООН: Швеция встревожена возможными ударами США по Сирии

Швеция встревожена возможным принятием США односторонних военных мер в отношении Сирии в ответ на инцидент с предполагаемым применением 4 апреля химического оружия в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель Швеции при ООН Олоф Скуг.

"Мы встревожены", - сказал он. Дипломат отметил, что в 2003 году работал с Хансом Бликсом - главой комиссии ООН, которая занималась проверкой утверждений о наличии оружия массового поражения (ОМП) у режима Саддама Хусейна в Ираке. В своем докладе Совету Безопасности в феврале 2003 года Бликс сообщил, что никаких следов ОМП следователи не нашли. Несмотря на это, США спустя месяц начали вторжение в Ирак.

Впоследствии Бликс открыто критиковал Вашингтон за стремление любой ценой оправдать военную кампанию против Саддама Хусейна. В ходе операции никакого химического или биологического оружия в Ираке обнаружено не было, а якобы иракская пробирка с сибирской язвой, которую в 2003 г. бывший госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал на заседании Совбеза, оказалась бутафорской.

Совет Безопасности ООН по запросу России в ближайшее время соберется на закрытое совещание для обсуждения проекта резолюции по расследованию инцидента в Идлибе. Ранее источник в ООН сообщил ТАСС, что западные страны готовятся вынести на голосование несогласованный текст документа.