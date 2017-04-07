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Постпред при ООН: Швеция встревожена возможными ударами США по Сирии
Швеция встревожена возможным принятием США односторонних военных мер в отношении Сирии в ответ на инцидент с предполагаемым применением 4 апреля химического оружия в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель Швеции при ООН Олоф Скуг.
"Мы встревожены", - сказал он. Дипломат отметил, что в 2003 году работал с Хансом Бликсом - главой комиссии ООН, которая занималась проверкой утверждений о наличии оружия массового поражения (ОМП) у режима Саддама Хусейна в Ираке. В своем докладе Совету Безопасности в феврале 2003 года Бликс сообщил, что никаких следов ОМП следователи не нашли. Несмотря на это, США спустя месяц начали вторжение в Ирак.
Впоследствии Бликс открыто критиковал Вашингтон за стремление любой ценой оправдать военную кампанию против Саддама Хусейна. В ходе операции никакого химического или биологического оружия в Ираке обнаружено не было, а якобы иракская пробирка с сибирской язвой, которую в 2003 г. бывший госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал на заседании Совбеза, оказалась бутафорской.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на свои источники сообщил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис предложит президенту США Дональду Трампу нанести удар крылатыми ракетами по Сирии с кораблей ВМС США в ответ на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб. По данным газеты The Washington Post, целью ракетных ударов могут стать объекты Минобороны Сирии. Источники издания в вашингтонской администрации утверждают, что Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер разбирали этот вопрос на встрече, которая продлилась с вечера среды до раннего утра четверга.
Совет Безопасности ООН по запросу России в ближайшее время соберется на закрытое совещание для обсуждения проекта резолюции по расследованию инцидента в Идлибе. Ранее источник в ООН сообщил ТАСС, что западные страны готовятся вынести на голосование несогласованный текст документа.
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