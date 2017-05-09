Акции "Бессмертный полк" во вторник пройдут сразу в нескольких городах Украины, помимо Киева шествие пройдет в Днепре (бывший Днепропетровск) и Кривом Роге Днепропетровской области.

Украинские радикалы накануне заявили о намерении сорвать памятное шествие в Киеве. Однако правоохранители обещали обеспечить безопасность в ходе всех мирных акций в стране и не допустить каких-либо провокаций.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.

Никто не забыт! Ничто не забыто!

В нынешнем году по инициативе Организации ветеранов Украины, при поддержке Института правовой политики и социальной защиты в Киеве пройдет акция "Никто не забыт! Ничто не забыто!", аналогичная "Бессмертному полку".

По заявлению организаторов, в ходе проведения этого мероприятия все киевляне и гости столицы будут иметь возможность пройти маршем от станции метро "Арсенальная" до парка Вечной Славы с портретами своих родственников и знакомых – участников Великой Отечественной войны. Памятное шествие начнется в 10.30.

Организаторы заявили, что данная акция согласована с городскими властями правоохранительными органами , которые заверили их в беспрепятственном проведении шествия и обеспечении безопасности всех участников.

Радикалы обещали сорвать акцию

Украинская националистическая организация "Добровольческое движение ОУН" накануне марша пригрозила не допустить проведения памятного шествия в центре Киева.

"Девятого мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берет свои истоки в Москве и носит название "Бессмертный полк"… Не дадим красной гидре просочиться в Киев!", — написал лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский в Facebook.

Вместе с тем, РИА Новости не удалось выяснить, планируют ли члены Коммунистической партии Украины (КПУ) принять участие в этом мероприятии. Ранее КПУ была соорганизатором подобных акций на Украине.

В минувшем году во время проведения "Бессмертного полка" в Киеве произошла незначительная потасовка участников мероприятия и радикалов. Некоторые активисты несли портреты Сталина, советские флаги, а также георгиевские ленточки. Украинские националисты пытались отобрать их, в результате чего возникла потасовка. Безопасность обеспечат

Национальная полиция Украины перешла на усиленный режим несения службы с начала апреля, в таком режиме силовики будут работать до 15 мая. Полицейское руководство обещает стянуть в столицу до 10 тысяч силовиков, в том числе бойцов Национальной гвардии. Обеспечивать порядок в столице будут также дополнительные силы из разных регионов страны.

В киевском главке полиции РИА Новости заявили, что проинформированы о намерении радикалов сорвать памятное шествие, однако обещали воспрепятствовать этому и обеспечить безопасность каждому участнику акции.