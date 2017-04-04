Берлин отказался поддержать Россию после взрыва в метро Петербурга

Власти Берлина не будут подсвечивать Бранденбургские ворота цветами российского флага в память о жертвах теракта в петербургском метро. Об этом сообщает Die Welt.

По словам местных чиновников, такое решение было принято, так как Санкт-Петербург не является городом-побратимом Берлина.

Die Welt отмечает, что после терактов в Париже, Брюсселе, Лондоне и Стамбуле (города-побратимы Берлина) Бранденбургские ворота были «окрашены» в национальные цвета стран в знак солидарности. Однако подсветку включали и после терактов в Ницце и Иерусалиме, которые не являются городами-побратимами немецкой столицы. Кроме того, после расстрела посетителей в гей-клубе в Орландо (США) символ Берлина был подсвечен в цвета радужного флага ЛГБТ-сообщества.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже ее обезвредили.

Жертвами взрыва стали 14 человек, еще 62 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).