Сноуден призвал СМИ не писать об организаторах взрыва в Петербурге

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден призвал СМИ говорить о жертвах взрыва в Петербурге, а не о предполагаемых организаторах.

"Когда СМИ говорят о жертвах терактов, а не о тех, кто стоит за ними, они (СМИ — ред.) не позволяют террористам добиться своих политических целей… Террористы крадут жизни людей, чтоб привлечь к себе внимание. Без него их стратегические цели будут лишены смысла", — написал Сноуден в своем Twitter.

The political aims of terrorists are countered when the media highlight the victim rather than the culprit. Show the cost, not the criminal. — Edward Snowden (@Snowden) 3 апреля 2017 г.