Трамп прокомментировал взрыв в метро Санкт-Петербурга

Президент США Дональд Трамп назвал взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга "ужасным событием", передает агентство Рейтер.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 10 человек погибли, 37 госпитализированы.