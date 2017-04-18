«Томагавки» разделили Америку

Несмотря на ликование американских СМИ и «ястребов» от политического истеблишмента, далеко не все в США поддержали ракетный удар по сирийской военной базе 7 апреля. Большинство населения сомневается, что такой внешний курс имеет перспективы. Согласно последним опросам общественного мнения, 61% считает, что у Вашингтона нет четкого плана действий в Сирии. Поддержали действия Дональда Трампа 58% опрошенных. Эксперты указывают на то, что в американском обществе произошел раскол, который в перспективе может снизить популярность проводимого Вашингтоном внешнеполитического курса.

По данным соцопросов, около 58% американцев поддержали ракетные удары по сирийской военной базе Шайрат в провинции Хомс. Что касается Демократической партии , то лишь 45% ее сторонников одобряют удары по сирийским объектам. 36% граждан США выступили против ракетных ударов и считают, что они ни к чему не приведут. Политический истеблишмент и СМИ встретили удар «Томагавками» по Сирии с одобрением. Об этом свидетельствуют данные последнего соцопроса влиятельного американского агентства The Pew Research.

При этом абсолютное большинство респондентов (61%) уверены в отсутствии у Вашингтона какого-либо плана действий в Сирии. Всего 11% опрошенных демократов полагают, что у Дональда Трампа есть понимание, как действовать дальше.

Ракетные удары разделили США еще и потому, что «ядерный электорат» Трампа (сторонники республиканца, безоговорочно поддерживающие его с первых дней предвыборной кампании) выступает категорически против вмешательства во внутренние дела третьих стран.

Напомним, что 7 апреля с двух эсминцев ВМС США по сирийской военной базе в провинции Хомс было выпущено 59 крылатых ракет «Томагавк». В Вашингтоне обосновали удары тем, что сирийская армия 4 апреля якобы применила химоружие против мирных жителей. Однако доказательства так и не были представлены.

— В США нет единого мнения в отношении дальнейшей политики в Сирии. Многие устали от иракской и афганской войн и не хотят новых кампаний. Однако представители истеблишмента и элиты поддержали запуск ракет. Самое важное, что «ядерный электорат» Трампа, его сторонники, благодаря которым он в общем-то и победил, выступают категорически против интервенций и смен режимов в третьих странах. Поэтому утверждать, что американцы однозначно поддержали или выступили против ракетных ударов по сирийской армии, — невозможно. Можно сказать, только одно: страна расколота, — пояснил эксперт «Известиям»

Собеседник также отметил, что в этих условиях Трампу будет сложно принимать решения о дальнейших действиях в Сирии. По словам политолога, поддержки абсолютного большинства американцев глава Белого дома всё равно не получит.

— Принимая во внимание мощную информационную кампанию, развязанную после предполагаемого применения химоружия в Сирии, процент американцев, поддержавших эту акцию, можно считать недостаточно высоким. Однако при ответе на вопрос, что делать дальше, мнения американцев разделились, и лишь малая часть готова поддержать прямое вторжение армии США в Сирию. Многие вообще не хотят никакого вмешательства в дела этой страны. После начала войны в Ираке с ее катастрофическими последствиями большинство американцев против новых конфликтов, особенно с участием сухопутных войск, — сказал «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский

С момента прихода Дональда Трампа к власти в США раскол в американском обществе по политическому признаку лишь усиливается. А недавняя непрогнозируемая ракетная атака в Сирии лишь углубила внутреннюю поляризацию социума — даже самые активные сторонники Трампа неоднозначно отнеслись к этой инициативе. Теперь хозяин Овального кабинета находится в непростой ситуации. Ведь, теряя поддержку самых верных сторонников, он в перспективе рискует оказаться с политическими противниками один на один.