Испанский ресторан отверг обвинения в дискриминации россиян

Мадридский ресторан Sagardi отрицает обвинения в том, что сотрудники заведения якобы отказали русскоговорящим клиентам в проведении банкета по национальному признаку.

Как сообщил ТАСС сотрудник Sagardi, девушки сами позвонили с требованием отменить бронь столиков. При этом в заведении акцентировали внимание на том, что никто из сотрудников ресторана не говорил, что русскоязычные посетители не могут обслуживаться в данном заведении.