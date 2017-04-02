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ТК «Звезда»

Испанский ресторан отверг обвинения в дискриминации россиян

Испанский ресторан отверг обвинения в дискриминации россиян
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Мадридский ресторан Sagardi отрицает обвинения в том, что сотрудники заведения якобы отказали русскоговорящим клиентам в проведении банкета по национальному признаку.
Как сообщил ТАСС сотрудник Sagardi, девушки сами позвонили с требованием отменить бронь столиков. При этом в заведении акцентировали внимание на том, что никто из сотрудников ресторана не говорил, что русскоязычные посетители не могут обслуживаться в данном заведении.
Ранее русскоязычная жительница Мадрида сообщила о том, что сотрудники ресторана Sagardi отказались в проведении праздника россиянам по национальному признаку. В результате русскоговорящие жители испанской столицы написали заявление в полицию, а глава сети Sagardi принес извинения, а российский сенатор Алексей Пушков предложил русскоговорящим жителям Испании и туристам бойкотировать сеть Sagardi.
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