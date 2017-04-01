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Юнкер пригрозил Трампу независимостью штатов Огайо и Техас
Жан-Клод Юнкер
Фото: РИА Новости
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил, что потребует независимости для американских штатов Огайо и Техас. Такую позицию политик мотивировал тем, что президент Дональд Трамп радуется брекситу и чуть ли не рекомендует другим европейским странам последовать примеру Великобритании. Как выяснил корреспондент RT, в самих США в перспективы отделения двух штатов не особо верят.
Корреспондент RT Калеб Мопин узнал, как жители Нью-Йорка относятся к возможному выходу некоторых штатов из состава США. Также он спросил о возможной поддержке такого шага со стороны других государств. В целом жители города не склонны верить в такие перспективы, даже учитывая культурные различия между штатами.
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