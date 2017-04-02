Венесуэла считает вмешательством во внутренние дела действия Меркосур

Власти Венесуэлы считают вмешательством во внутренние дела действия Южноамериканского общего рынка (Меркосур), выступившего с заявлением относительно ситуации в стране, сообщил в субботу венесуэльский МИД

Ранее главы МИД стран-основательниц Меркосур на экстренном заседании потребовали от Венесуэлы принять меры для обеспечения реального разделения властей в стране и заявили о возможности активизации так называемого протокола Ушуайи, предполагающего приостановку членства в организации за нарушение демократических норм.

"Это новый акт вмешательства в дела Венесуэлы, боливарианская республика Венесуэла выражает категорическое неприятие встречи министров иностранных дел (Меркосур) в Буэнос-Айресе, превысивших свои полномочия и компетенцию, а также настаивающих на незаконном нарушении статуса государства-члена Меркосур для Венесуэлы. Они приняли решения, находящиеся вне правовой и институциональной составляющих этой организации и международного права", — приводит канал Globovision заявление главы МИД Венесуэлы Делси Родригес

Решение о проведении экстренной встречи Меркосур было принято в пятницу после того, как верховный суд Венесуэлы заявил, что взял на себя функции законодательной власти вместо парламента, который находится под контролем оппозиционеров, и лишил его депутатов иммунитета. Однако в субботу утром эти решения были отменены самим же верховным судом.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Венесуэлу (присоединилась в 2013 году). Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% ВВП континента. В декабре 2016 года Каракас был уведомлен о прекращении его прав в Меркосур. Отношения между Венесуэлой и Меркосур ухудшились в связи с позицией Бразилии и Парагвая, считавших Венесуэлу не готовой взять на себя временное председательство в организации в связи с политическим кризисом в стране.