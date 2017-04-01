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Меркель посоветовала беженцам селиться в деревнях
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала беженцев селиться в сельских районах, а не ехать в города. Об этом она заявила в еженедельном видеообращении.
«Многие говорят, что хотят жить в больших городах. Но там большие сложности с жильём. Я бы посоветовала селиться в регионах, где сельская местность и не так много людей», — отметила канцлер.
Она добавила, что ждёт от беженцев соблюдения законов и принятия ценностей страны.
Ранее Меркель признала ряд ошибок Европейского союза и призвала к их исправлению.
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