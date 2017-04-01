Меркель посоветовала беженцам селиться в деревнях

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала беженцев селиться в сельских районах, а не ехать в города. Об этом она заявила в еженедельном видеообращении.

«Многие говорят, что хотят жить в больших городах. Но там большие сложности с жильём. Я бы посоветовала селиться в регионах, где сельская местность и не так много людей», — отметила канцлер.

Она добавила, что ждёт от беженцев соблюдения законов и принятия ценностей страны.