Сенаторы Нью-Гемпшира отказались запрещать российскую водку

Сенаторы американского штата Нью-Гемпшир отклонили законопроект, предлагающий запретить продажу российской водки. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает Associated Press. Данная инициатива должна была стать ответом на предполагаемое вмешательство России в выборы в США.

С предложением ввести местные санкции против РФ выступил член Сената штата Нью-Гемпшир Джефф Вудберн 10 марта. По мнению политика-демократа, власти штата могли бы приостановить закупки водки российского производства.

В Госдуме данную инициативу объяснили завистью к качеству продукции. «Общеизвестно, что русская водка намного безопаснее разнообразных американских суррогатов, которые не котируются нигде в мире», — заявил председатель комитета нижней палаты российского парламента по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Михаил Дегтярев.

В штате Нью-Гэмпшир проживает около 1,33 миллиона человек. Это один из 17 американских штатов, где сфера оборота алкогольной продукции регулируется федеральным правительством. Здесь крепкие спиртные напитки могут продаваться только в специальных государственных магазинах, пиво и вино — во всех супермаркетах.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.