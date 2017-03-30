У Трампа обнаружили серьезное психическое расстройство

Появившееся в Сети видео, на котором президент США Дональд Трамп постоянно передвигает предметы на столе в Белом доме, вызвало предположение, что президент страдает от психического расстройства, пишет британский таблоид Daily Mail.

На кадрах видно, что в ходе деловых встреч Трамп постоянно передвигает вещи на столе, на основании чего многие пользователи Сети предположили, что президент США страдает от обсессивно-компульсивного расстройства психи.

«Он всегда двигается. Вы когда-нибудь замечали, что он настраивает каждый микрофон перед собой?» - написал в Twitter один из пользователей.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда поведение Трампа привлекло внимание людей.

Ранее в Сети уже обсуждались кадры прибытия Трампа в международный аэропорт Палм-Бич. Тогда Трамп вышел из самолета, держа за руку свою жену Меланию. В какой-то момент Трамп отпустил руку супруги, чтобы похлопать в ответ встречающим его людям, но затем снова взял Меланию за руку, дважды похлопал ее по тыльной стороне ладони и небрежно отпустил ее.