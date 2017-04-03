Вучич объявил о победе на выборах президента Сербии

Действующий премьер-министр Сербии Александр Вучич объявил о своей победе на выборах президента страны, которые состоялись 2 апреля. Как сообщает ТАСС, он поблагодарил граждан страны за доверие и пообещал, что новое правительство будет сформировано в течение двух ближайших месяцев.

«Я набрал на 12 процентов больше голосов, чем все остальные кандидаты вместе взятые. Я благодарен народу Сербии, показатель в 56 процентов — это очень серьезно. Спасибо большое, да здравствует Сербия!», — отметил премьер.

Вучич также заявил, что Сербия продолжит путь в Европейский союз (ЕС). «Но при этом сохраним добрые отношения с нашими традиционными партнерами на Востоке — с Китаем и Россией», — подчеркнул он. Свой первый визит в качестве главы государства, как отмечается, он совершит в Пекин.