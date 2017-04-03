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Вучич объявил о победе на выборах президента Сербии
Действующий премьер-министр Сербии Александр Вучич объявил о своей победе на выборах президента страны, которые состоялись 2 апреля. Как сообщает ТАСС, он поблагодарил граждан страны за доверие и пообещал, что новое правительство будет сформировано в течение двух ближайших месяцев.
«Я набрал на 12 процентов больше голосов, чем все остальные кандидаты вместе взятые. Я благодарен народу Сербии, показатель в 56 процентов — это очень серьезно. Спасибо большое, да здравствует Сербия!», — отметил премьер.
Вучич также заявил, что Сербия продолжит путь в Европейский союз (ЕС). «Но при этом сохраним добрые отношения с нашими традиционными партнерами на Востоке — с Китаем и Россией», — подчеркнул он. Свой первый визит в качестве главы государства, как отмечается, он совершит в Пекин.
Кроме того, Вучич выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за то, что «они согласились встретиться за несколько дней до наступления дня тишины». «Спасибо им за это, и это говорит о том, что они хорошо думают и о Сербии, и не так уж и плохо обо мне», — цитирует его РИА Новости.
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