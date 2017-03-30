Конгресс США выступил за возвращение КНДР в список спонсоров терроризма

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно проголосовал за возвращение КНДР в список стран-спонсоров терроризма.

Кроме того, комитет выступил за усиление санкций в отношении Северной Кореи и осуждение разработки межконтинентальных баллистических ракет.

Председатель комитета, республиканец Эд Ройс заявил, что "предложенные сегодня меры подтолкнут госдепартамент к решению относительно того, должна ли КНДР быть повторна внесена в список государств-спонсоров терроризма.

КНДР была включена в американский список стран, которые спонсируют терроризм, в 1987 году после подрыва южнокорейского самолета, в результате которого погибли 115 человек. Считается, что взрыв был осуществлен агентами спецслужб КНДР. В 2008 году администрация бывшего президента США Джорджа Буша объявила об исключении КНДР из списка стран-спонсоров терроризма. Решение последовало после договоренности о том, что эксперты МАГАТЭ будут иметь доступ на все заявленные агентством ядерные объекты Пхеньяна.

В настоящее время в американский перечень стран, поддерживающих терроризм, входят Иран, Сирия и Судан.