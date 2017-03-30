«Русские» помогут узнать НАТО число пострадавших в боевых действиях

Немецкое кадровое агентство Optronic HR GmbH, сотрудничающее с Пентагоном НАТО , объявило набор статистов на роль «русских» для учений. Вакансия опубликована на официальном сайте Берлина.

В объявлении говорится, что статисты будут играть роли гражданского населения в кризисных регионах. По мнению заказчиков, это позволит создать реалистичный сценарий учений для «лучшей подготовки к зарубежным миссиям».

В частности, статисты будут изображать фермеров и владельцев магазинов. Обязательным условием для претендентов является владение английским и немецким языками. Преимущество будет у соискателей, знающих русский, польский и чешский языки. Среди требований к кандидатам - ответственность, гибкость, умение работать в команде и готовность к большим нагрузкам.

Статисты будут носить жилеты с инфракрасными датчиками, с помощью которых можно подсчитать, сколько гражданских пострадало в ходе «боевых действий». Для учений построят десять «деревень», каждой из которых потребуется от 10 до 30 «русских».

Зарплата статистов составит 88—120 евро (примерно 5-7 тысяч рублей) в день. Учения пройдут на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии. Для каких именно учений нужны статисты, не уточняется. В описании вакансии указано только, что набор ведется до 26 апреля.

В четверг, 30 марта, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия—НАТО. В ходе встречи стороны должны обсудить предотвращение инцидентов между российской армией и силами Североатлантического альянса.