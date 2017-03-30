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Порошенко увидел в ситуации с футболистом Зозулей «российский след»

Порошенко увидел в ситуации с футболистом Зозулей «российский след»
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Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с председателем правительства Испании Мариано Рахоем, на которой обсудил ситуацию, сложившуюся вокруг украинского футболиста Романа Зозули.
«Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины», — приводит слова президента его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
В феврале разгорелся скандал вокруг Зозули. Фанаты испанского клуба «Райо Вальекано» заявили, что не хотят видеть в клубе украинского спортсмена из-за его нацистских взглядов.
В итоге его трансфер в «Райо Вальекано» был сорван из-за политических взглядов спортсмена.
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