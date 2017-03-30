Порошенко увидел в ситуации с футболистом Зозулей «российский след»

«Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины», — приводит слова президента его пресс-секретарь Святослав Цеголко

В феврале разгорелся скандал вокруг Зозули. Фанаты испанского клуба «Райо Вальекано» заявили, что не хотят видеть в клубе украинского спортсмена из-за его нацистских взглядов.

В итоге его трансфер в «Райо Вальекано» был сорван из-за политических взглядов спортсмена.