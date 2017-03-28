Савченко рассказала, как ее сватал иракский принц

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что во время службы в Ираке ее сватал местный принц. Об этом политик сообщила в эфире телеканала "112".

По ее словам, принц Эс-Сувейри предлагал командиру выкуп в размере 300 тысяч долларов. Она отметила, что на тот момент отнеслась к такому предложению со смехом и "диким непониманием", но впоследствии пришла к выводу, что для Ирака такая ситуация является "совершенно нормальной".

Депутат подчеркнула, что принц предлагал достаточно крупную сумму по местным меркам, так как, по ее словам, средний "калым" за женщину в Ираке составляет 2,5 тысячи долларов.

"Но деньги-то шли не мне. Меня покупали как вещь. Деньги шли командиру, а я должна была просто замуж выйти. Я на это не соблазнилась", — объяснила Савченко.