Жители Донбасса подписали обращение к Путину, Трампу и Меркель

Более 300 тысяч жителей Донбасса подписали обращение к мировым лидерам с призывом "повлиять на украинское руководство". Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Письмо адресовано президенту России Владимиру Путину , главе США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель. К ним обращаются "председатели Народных советов ДНР и ЛНР с просьбой повлиять на украинское руководство и остановить геноцид на Донбассе".

Подписи под петицией поставили более 317 тысяч человек.

Между тем Донецкое агентство новостей также сообщает, что за прошедшую ночь украинские силовики выпустили по территории, подконтрольной ДНР, 442 снаряда и мины. Обстрел начался накануне в 18:00 и стих к 02:00. Украинская сторона обстреливала окраины Донецка, Ясиноватой, Горловки, а также села на юге - всего 20 населенных пунктов. Источник, близкий к вооруженным формированиям ДНР, отметил, что военные Украины использовали тяжелую артиллерию калибром 152 и 122 миллиметров, танки, минометы, вооружение БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Его цитирует РИА Новости. Установлено, что в течение суток режим прекращения огня нарушался Вооруженными силами Украины 68 раз.