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В Армении начались парламентские выборы
В Армении открылись избирательные участки для проведения выборов в парламент страны.
Как сообщает РИА Новости, голосование продлится до 20:00 по местному времени. До этого времени будут открыты 2009 избирательных участков.
В выборах примут участие пять партий и четыре предвыборных блока.
Голосование продлится до 20:00 по местному времени. Предварительные итоги ЦИК Армении опубликует в течение суток после завершения голосования, то есть до 20:00 по местному времени 3 апреля, понедельника.
Ранее стало известно что лидер рок-группы System of a Down будет наблюдателем на выборах в Армении.
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