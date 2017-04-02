В Армении начались парламентские выборы

В Армении открылись избирательные участки для проведения выборов в парламент страны.

Как сообщает РИА Новости, голосование продлится до 20:00 по местному времени. До этого времени будут открыты 2009 избирательных участков.

В выборах примут участие пять партий и четыре предвыборных блока.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени. Предварительные итоги ЦИК Армении опубликует в течение суток после завершения голосования, то есть до 20:00 по местному времени 3 апреля, понедельника.

Ранее стало известно что лидер рок-группы System of a Down будет наблюдателем на выборах в Армении.