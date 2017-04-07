ВВС США готовы привлечь SpaceX к запуску военных спутников

ВВС США готовы платить компании SpaceX за доставку на орбиту спутников военного назначения при помощи ракет-носителей Falcon 9 с повторно использованными ступенями. Об этом заявил в четверг журналистам на 33-м космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) заместитель начальника штаба ВВС США по операциям генерал-лейтенант Джон (Джей) Реймонд. В сферу его компетенции входят в том числе операции американских ВВС в космосе.

"У меня нет возражений, если нам надо будет летать на уже использованных разгонных блоках. Они (в SpaceX) доказали, что могут осуществлять такие запуски. И это позволит нам сократить расходы", - отметил Реймонд.

Как информировала президент SpaceX Гуинн Шотуэлл в Колорадо-Спрингс, стоимость подготовки уже побывавшей в космосе ступени носителя и ее повторного запуска достигает "существенно менее половины суммы", в которую обходится строительство новой ракеты. Falcon 9 стоит $62 млн, согласно данным частной компании Илона Маска.

30 марта SpaceX впервые повторно использовала ступень ракеты Falcon 9 при запуске, а также смогла после этого успешно посадить данный элемент носителя на специальную платформу. С помощью ракеты был выведен на орбиту телекоммуникационный спутник SES-10 одноименной люксембургской компании. Первая ступень Falcon 9 уже побывала в космосе в апреле 2016 года во время вывода на орбиту космического корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС).

Таким образом SpaceX первой в мире повторно использовала ступень ракеты для доставки аппарата на орбиту Земли. Вскоре после старта Falcon 9 сотрудникам компании также удалось осуществить управляемый спуск данного элемента носителя на морскую платформу в Атлантическом океане.

В перспективе Falcon 9 станет выводить в космос пилотируемую версию корабля Dragon v2, который будет использоваться для доставки экипажей на МКС. На базе этой ракеты компания SpaceX создает сверхтяжелый носитель Falcon Heavy грузоподъемностью около 53 т, его первый запуск планировалось провести в 2017 году.