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В Крыму рассказали о просьбах украинцев начать поставки электроэнергии
Жители южных регионов Украины неоднократно обращались к руководству Крыма с просьбой организовать поставки электроэнергии. С таким заявлением выступил глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Заур Смирнов. Об этом сообщает РИА Новости.
Смирнов добавил, что украинские граждане также пострадали от энергетической блокады полуострова. По словам главы комитета, простые украинцы не разрывали связей с полуостровом.
Член комитета Государственной думы по энергетике Михаил Шеремет ранее заявлял, что в будущем Крым сможет поставлять избыточную электроэнергию на Украину.
В октябре 2015 года группа крымскотатарских и украинских активистов попыталась организовать энергоблокаду Крыма. 20-22 ноября были взорваны опоры четырех ЛЭП. Диверсия привела к тому, что в Крым и в приграничные с полуостровом регионы Украины прекратилась подача электроэнергии. В течение двух недель активисты препятствовали ремонту опор.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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