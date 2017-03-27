В Крыму рассказали о просьбах украинцев начать поставки электроэнергии

Жители южных регионов Украины неоднократно обращались к руководству Крыма с просьбой организовать поставки электроэнергии. С таким заявлением выступил глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Заур Смирнов . Об этом сообщает РИА Новости

Смирнов добавил, что украинские граждане также пострадали от энергетической блокады полуострова. По словам главы комитета, простые украинцы не разрывали связей с полуостровом.

В октябре 2015 года группа крымскотатарских и украинских активистов попыталась организовать энергоблокаду Крыма. 20-22 ноября были взорваны опоры четырех ЛЭП. Диверсия привела к тому, что в Крым и в приграничные с полуостровом регионы Украины прекратилась подача электроэнергии. В течение двух недель активисты препятствовали ремонту опор.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.