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Niezależna: Польша объяснила закрытие границ с Калининградом «милитаризацией»
Власти Польши не станут возобновлять малое приграничное передвижения (МПП) с Калининградской областью. Это связано с «милитаризацией» российского региона. Об этом сообщает портал ИноСМИ со ссылкой на газету Niezależna.
В оборонном ведомстве страны заявили, что приостановка режима необходима для «сведения к минимуму потенциальных угроз для безопасности государства». В министерстве подчеркивают возросшую активность российских спецслужб в регионе. Также в Варшаве опасаются кибератак и экономического давления со стороны России. Издание отмечает, что в 2016 году вооруженные силы России разместили в Калининградской области ракетные системы С-400 «Триумф». Эти установки способны поразить одновременно до шести целей, находящихся на расстоянии до 400 километров. В то же время депутаты польского парламента от партии «Гражданской платформы» выступили за скорейшее возобновление МПП.
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