К границам России вылетел разведывательный самолет США

Утром в понедельник, 27 марта, разведывательный самолет США RC-135W вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании к границам Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным FROTH56 летит по маршруту, пролегающему над Нидерландами, Германией и Польшей. К 12:00 по московскому времени он начнет выполнять некое задание вблизи российских рубежей на Балтике.

На прошлой неделе самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС Франции E-3F AWACS впервые за последний месяц провел разведывательный полет у российских границ на юге Балтики. Воздушное судно приблизилось к Калининградской области со стороны Польши. Оно долго вело наблюдение за российской территорией, курсируя вдоль российской границы в воздушном пространстве Польши и Литвы.

Одновременно с французским самолетом разведывательный полет у побережья Калининградский области осуществляло воздушное судно ВВС Швеции Gulfstream. За день до этого разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W также летал на разведку к российским границам на юге Балтики.