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Появились кадры с убийцей Вороненкова из АТО
В Сети были опубликованы фотографии Павла Паршова, убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, из АТО. Снимки опубликовала журналистка Алена Лунькова на своей странице в Facebook.
Ранее стало известно, что 28-летний Павел Паршов находился в розыске за фиктивное предпринимательство и отмывание доходов, полученных преступным путем (ст. 205 ч. 2 и ст. 209 ч. 3 Уголовного кодекса Украины).
Кроме этого, он служил в Нацгвардии Украины. В его документах значился номер части — 3057. К ней относятся батальоны "Донбасс" и "Азов".
Напомним, Денис Вороненков был застрелен утром 23 марта. Паршов напал на экс-депутат и его охранника в центре Киева. От полученных огнестрельных ранений Вороненков скончался на месте. Охранник и киллер были госпитализированы. Паршов умер в больнице.
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