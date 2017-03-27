Появились кадры с убийцей Вороненкова из АТО

Ранее стало известно, что 28-летний Павел Паршов находился в розыске за фиктивное предпринимательство и отмывание доходов, полученных преступным путем (ст. 205 ч. 2 и ст. 209 ч. 3 Уголовного кодекса Украины).

Кроме этого, он служил в Нацгвардии Украины. В его документах значился номер части — 3057. К ней относятся батальоны "Донбасс" и "Азов".

Напомним, Денис Вороненков был застрелен утром 23 марта. Паршов напал на экс-депутат и его охранника в центре Киева. От полученных огнестрельных ранений Вороненков скончался на месте. Охранник и киллер были госпитализированы. Паршов умер в больнице.