Постпред США при ООН: Соединенные Штаты являются совестью мира

Никки Хейли. Соединённые Штаты являются для всего мира совестью и не откажутся от этой роли. Об этом заявила постоянный представитель страны при ООН

«США являются совестью мира. Мы не откажемся от этой роли. Мы будем настаивать на том, чтобы наше участие в работе ООН соответствовало этой роли», — цитирует ТАСС Хейли.

Она отметила, что намерена сделать ООН «эффективным инструментом».

По словам Хейли, во время председательства США в Совете Безопасности ООН в следующем месяце она также намерена уделить больше внимания вопросам прав человек, проводя дебаты, которые посвящены взаимосвязи между нарушениями прав человек и возникновением вооружённых конфликтов.

Ранее Никки Хейли призвала Соединённые Штаты к сотрудничеству с Россией по урегулированию ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом.