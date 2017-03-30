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Постпред США при ООН: Соединенные Штаты являются совестью мира
Соединённые Штаты являются для всего мира совестью и не откажутся от этой роли. Об этом заявила постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли.
«США являются совестью мира. Мы не откажемся от этой роли. Мы будем настаивать на том, чтобы наше участие в работе ООН соответствовало этой роли», — цитирует ТАСС Хейли.
Она отметила, что намерена сделать ООН «эффективным инструментом».
По словам Хейли, во время председательства США в Совете Безопасности ООН в следующем месяце она также намерена уделить больше внимания вопросам прав человек, проводя дебаты, которые посвящены взаимосвязи между нарушениями прав человек и возникновением вооружённых конфликтов.
Ранее Никки Хейли призвала Соединённые Штаты к сотрудничеству с Россией по урегулированию ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом.
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