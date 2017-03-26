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Савченко предложили поехать на "Евровидение"
Пользователи Сети предложили взять на "Евровидение-2017" нардепа Надежду Савченко, которая отличилась исполнением песни в эфире украинского ТВ.
Экс-наводчица на предложение ведущего затянула композицию "Месяц по небу ходит".
Ранее СБУ отказали российской представительнице Юлии Самойловой из-за того, что она приезжала с концертом в Крым в 2015 году. На предложение выступить по видеосвязи Киев также ответил отказом.
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