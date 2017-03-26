Взрывы на складе боеприпасов под Харьковом продолжились

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказали, что взрывы на складе боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) продолжаются. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье, 26 марта.

«Наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности», — подчеркнули в ГСЧС. Там также добавили, что газоснабжение в Балаклее до сих пор отключено.