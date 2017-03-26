Депутат Рады Береза сравнил Киев со столицей мафиози

«С такой тенденцией, стрельбы в Киеве, Кличко скоро объявит Палермо городом-побратимом», - написал Береза.

Ранее стало известно, что в Киеве в результате перестрелки, которая произошла в ночь на 26 марта, задержаны два человека. Как сообщалось, причиной использования огнестрельного оружия в центре города стала ссора посетителей ресторана. В итоге один мужчина был ранен в ногу и госпитализирован.