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Депутат Рады Береза сравнил Киев со столицей мафиози
Депутат Верховной рады Украины и экс-представитель запрещенной в России организации «Правый сектор» Борислав Береза на своей странице в Facebook сравнил украинскую столицу с итальянским городом, получившим известность, как Родина громких мафиозных кланов.
«С такой тенденцией, стрельбы в Киеве, Кличко скоро объявит Палермо городом-побратимом», - написал Береза.
Ранее стало известно, что в Киеве в результате перестрелки, которая произошла в ночь на 26 марта, задержаны два человека. Как сообщалось, причиной использования огнестрельного оружия в центре города стала ссора посетителей ресторана. В итоге один мужчина был ранен в ногу и госпитализирован.
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