Немецкая полиция предупреждала об опасности террориста Амри

Управление уголовной полиции Северного Рейна-Вестфалии в марте минувшего года предупреждало власти Германии, что тунисец Анис Амри – исполнитель теракта в Берлине – может готовить нападение, пишет издание Bild am Sonntag.

Вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией.

"По имеющимся на данный момент надежным данным, от Амри исходит террористическая угроза", — говорится в официальном письме правоохранителей, направленном в МВД федеральной земли. Как подтверждение своих предположений следователи предоставили, среди прочего, данные из переписки Амри за февраль 2016 года.