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Норвегия признана самой счастливой страной в мире
Норвегия является самой счастливой страной в мире, передает ИА FlashNord.
Как сообщается в опубликованном сегодня докладе ООН World Happiness Report, второе место в рейтинге заняла Дания. Исландия заняла третье место, Финляндия – пятое, а Швеция –десятое.
В исследовании, проведенном независимой группой экспертов, учитывали помимо уровня доходов такие факторы, как средняя продолжительность жизни, степень свободы, уровень доверия и заботы среди граждан.
Как отмечает телерадиокмопания Yle, согласно рейтингу, Россия занимает 49 место, Литва - 52, Латвия - 54, Эстония - 66, Украина - 132.
Наименее счастливыми странами мира оказались Южный Судан, Либерия, Гвинея, Того, Руанда, Танзания, Бурунди и Центральноафриканская республика.
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