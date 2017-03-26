Норвегия признана самой счастливой страной в мире

Норвегия является самой счастливой страной в мире, передает ИА FlashNord.

Как сообщается в опубликованном сегодня докладе ООН World Happiness Report, второе место в рейтинге заняла Дания. Исландия заняла третье место, Финляндия – пятое, а Швеция –десятое.

В исследовании, проведенном независимой группой экспертов, учитывали помимо уровня доходов такие факторы, как средняя продолжительность жизни, степень свободы, уровень доверия и заботы среди граждан.

Как отмечает телерадиокмопания Yle, согласно рейтингу, Россия занимает 49 место, Литва - 52, Латвия - 54, Эстония - 66, Украина - 132.

Наименее счастливыми странами мира оказались Южный Судан, Либерия, Гвинея, Того, Руанда, Танзания, Бурунди и Центральноафриканская республика.