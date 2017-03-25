Пентагон обнаружил российских военных в Ливии

Пентагоне утверждают, что обнаружили российских военных в Ливии. Об этом заявил на пресс-конференции глава африканского командования вооруженных сил США Томас Вальдхаузер. «Российские войска находятся на земле, они пытаются влиять на события. Мы наблюдаем за тем, что они делают, с большой озабоченностью», — заявил американский генерал. Он не уточнил численности российского контингента. Вальдхаузер добавил, что есть «неопровержимые» доказательства того, что Россия поддерживает командующего ливийской национальной армией Халифу Хафтара.

О появлении российского спецназа на египетской авиабазе вблизи ливийской границы сообщило в середине марта агентство Reuters. Собеседник в египетских силах безопасности рассказал, что речь идет об отряде в 22 человека. Агентство связывало прибытие российского спецназа к границе Ливии с последними неудачами Халифы Хафтара. Могут ли российские военные находиться в Ливии?

Сергей Канчуков, генерал-майор запаса, кандидат политических наук:

«Официально никто туда не посылал. Оказаться там российские военные, я думаю, не могли. Проходила информация, что одна из наших ЧВК оказывает услуги по разминированию там заводов или объектов каких-то, в том числе в интересах маршала. Поэтому я не могу сказать, что официально мы отправляем. Так что это не запрещенная, это разрешенная деятельность. Тем более что разминирование — это сбережение жизни населения, это подъем экономики. Так что здесь ничего такого нет. Это с одной стороны. С другой стороны, ну а почему бы России и не возобновить сотрудничество с Ливией, которое было раньше еще при Каддафи? Я думаю, что ничего страшного здесь не будет, чтобы это сделать с нашей стороны и послать туда, если необходимо, контингент. Россия продает оружие, Россия это оружие обязана обеспечивать, обслуживать, обучать личный состав. Поэтому я здесь не вижу ничего предосудительного, и ничего, что нарушает международные права».

Одновременно стало известно, что сотрудники частной российской компании «РСБ-Групп» разминировали один из крупнейших цементных заводов в Ливии по просьбе его владельцев. По информации РБК, контракт стоил около 10 млн долларов.

Основанная шесть лет назад «РСБ-Групп» оказывает услуги военного консалтинга в зонах ведения боевых действий. Как утверждает руководство компании, ее специалисты не принимают участия в боевых действиях, а занимаются разминированием, сопровождением судов и охраной. Сотрудники компании действительно работали на объекте в Ливии. Это подтвердил Business FM руководитель «РСБ-групп» Олег Криницын

Олег Криницын, руководитель «РСБ-групп»:

«Мы проводили конкурс мероприятий, проводили рекогносцировку и изучение местности по очистке от взрывоопасных предметов этого комбината. Очень тяжелые бои были за несколько месяцев до этого. Там находилась база ИГИЛ . После того, как ее выбили, там очень много оставалось самодельных взрывных устройств, идентичных тем, что используются в Сирии. То есть там видны руки практически одних и тех же учителей. Соответственно мы проводили эту разведку, перекрывали опасные места, куда людям нельзя заходить, отмечали, согласно требованиям международным все это на месте, делали ограждения. Естественно, в трех километрах от нас шел бой, правительственные войска воевали с ИГИЛ. Мы под эту веселую канонаду занимались своей работой. Считаю, что успешно».

Год назад Национальная армия Ливии выбила экстремистов запрещенной в России группировки «Исламское государство» из района на юге Бенгази, где расположен один из крупнейших в стране цементных заводов. После этого саперы приступили к разминированию, но с задачей не справились, передает РБК. Тогда ливийская армия решила нанять иностранных специалистов. Но британцы запросили слишком высокую цену, и контракт в итоге достался российской «РСБ-групп». Общая площадь разминированных территорий — 750 тысяч квадратных метров.