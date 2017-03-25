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Пентагон обнаружил российских военных в Ливии
В Пентагоне утверждают, что обнаружили российских военных в Ливии. Об этом заявил на пресс-конференции глава африканского командования вооруженных сил США Томас Вальдхаузер. «Российские войска находятся на земле, они пытаются влиять на события. Мы наблюдаем за тем, что они делают, с большой озабоченностью», — заявил американский генерал. Он не уточнил численности российского контингента. Вальдхаузер добавил, что есть «неопровержимые» доказательства того, что Россия поддерживает командующего ливийской национальной армией Халифу Хафтара.
О появлении российского спецназа на египетской авиабазе вблизи ливийской границы сообщило в середине марта агентство Reuters. Собеседник в египетских силах безопасности рассказал, что речь идет об отряде в 22 человека. Агентство связывало прибытие российского спецназа к границе Ливии с последними неудачами Халифы Хафтара. Могут ли российские военные находиться в Ливии?
Сергей Канчуков, генерал-майор запаса, кандидат политических наук:
«Официально никто туда не посылал. Оказаться там российские военные, я думаю, не могли. Проходила информация, что одна из наших ЧВК оказывает услуги по разминированию там заводов или объектов каких-то, в том числе в интересах маршала. Поэтому я не могу сказать, что официально мы отправляем. Так что это не запрещенная, это разрешенная деятельность. Тем более что разминирование — это сбережение жизни населения, это подъем экономики. Так что здесь ничего такого нет. Это с одной стороны. С другой стороны, ну а почему бы России и не возобновить сотрудничество с Ливией, которое было раньше еще при Каддафи? Я думаю, что ничего страшного здесь не будет, чтобы это сделать с нашей стороны и послать туда, если необходимо, контингент. Россия продает оружие, Россия это оружие обязана обеспечивать, обслуживать, обучать личный состав. Поэтому я здесь не вижу ничего предосудительного, и ничего, что нарушает международные права».
Одновременно стало известно, что сотрудники частной российской компании «РСБ-Групп» разминировали один из крупнейших цементных заводов в Ливии по просьбе его владельцев. По информации РБК, контракт стоил около 10 млн долларов.
Основанная шесть лет назад «РСБ-Групп» оказывает услуги военного консалтинга в зонах ведения боевых действий. Как утверждает руководство компании, ее специалисты не принимают участия в боевых действиях, а занимаются разминированием, сопровождением судов и охраной. Сотрудники компании действительно работали на объекте в Ливии. Это подтвердил Business FM руководитель «РСБ-групп» Олег Криницын:
Олег Криницын, руководитель «РСБ-групп»:
«Мы проводили конкурс мероприятий, проводили рекогносцировку и изучение местности по очистке от взрывоопасных предметов этого комбината. Очень тяжелые бои были за несколько месяцев до этого. Там находилась база ИГИЛ. После того, как ее выбили, там очень много оставалось самодельных взрывных устройств, идентичных тем, что используются в Сирии. То есть там видны руки практически одних и тех же учителей. Соответственно мы проводили эту разведку, перекрывали опасные места, куда людям нельзя заходить, отмечали, согласно требованиям международным все это на месте, делали ограждения. Естественно, в трех километрах от нас шел бой, правительственные войска воевали с ИГИЛ. Мы под эту веселую канонаду занимались своей работой. Считаю, что успешно».
Год назад Национальная армия Ливии выбила экстремистов запрещенной в России группировки «Исламское государство» из района на юге Бенгази, где расположен один из крупнейших в стране цементных заводов. После этого саперы приступили к разминированию, но с задачей не справились, передает РБК. Тогда ливийская армия решила нанять иностранных специалистов. Но британцы запросили слишком высокую цену, и контракт в итоге достался российской «РСБ-групп». Общая площадь разминированных территорий — 750 тысяч квадратных метров.
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