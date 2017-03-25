Порошенко рассказал, что всегда объединяло Украину с Евросоюзом

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Facebook заявление, посвященное 60-летию подписания Римского договора. В своем сообщении он также рассказал о том, что, по его мнению, всегда объединяло Киев с ЕС

"Успех Европейского союза — преданность общим ценностям, свободе, демократии, верховенству права и, главное, — уважению человеческого достоинства. Это то, что стало основой мира в Европе. Это то, что заложило основы экономического процветания. Это то, что всегда объединяло Украину и ЕС", — говорится в заявлении политика.

Украинский лидер также заявил, что ситуация в мире говорит о важности "сохранения единства и решимости дать отпор всем попыткам разрушить европейскую идею". По его словам, такой "отпор" сегодня дает Украина, "защищая европейское будущее".

"Сегодня, когда на восточной украинской границе Европы защищается европейское будущее, мы ценим европейскую солидарность и поддержку. Поздравляю наших партнеров, я уверен в нашей общей победе!" — написал Порошенко.

В Риме 25 марта прошла встреча лидеров 27 стран Евросоюза, приуроченная к 60-летию Римского договора, который заложил основы объединения. По итогам саммита была подписана декларация о достижениях, вызовах и приоритетах ЕС.