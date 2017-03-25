Силовики провели задержания в центре Минска

В Белоруссии милиция и ОМОН задержали десятки людей, направляющихся на акцию «Марш рассерженных белорусов», которую оппозиция сегодня пытается провести в центре Минска, сообщает ТАСС

В районе предполагаемого сбора участников акции – неподалеку от Национальной академии наук -- стоит несколько десятков автозаков, а также водометы и спецавтомобили. Здесь также немало сотрудников силовых структур. Район сбора блокирован. Близлежащие станции метро «Парк Челюскинцев», «Академия наук» и «Площадь Якуба Коласа» закрыты для входа. На центральном проспекте повсеместно дежурят сотрудники ГАИ

Уже задержано несколько десятков человек. Людей, которые пытаются пройти к зданию Национальной академии наук, отводят в автозаки. По информации незарегистрированного правозащитного центра «Весна», в офис организации ворвался ОМОН, задержано 57 человек, среди них правозащитники и журналисты. «Всех, кто был в помещении, а это 57 человек, правозащитников и журналистов, в том числе зарубежных, задержали и говорят, что повезут в автобусе в Первомайский РОВД », - сообщается на сайте организации.

В Бресте, Гродно, Гомеле и Витебске акции протеста, приуроченные к 99-летию образования Белорусской народной республики (БНР) и связанные с протестом по поводу президентского указа о тунеядстве, разрешены. В Минске акция не санкционирована.