Ангела Меркель заявила о необходимости исправлять ошибки ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель указала на совершение Евросоюзом ошибок и заявила о необходимости их исправления. В интервью телекомпании Rai политик заявила, что считает, «что мы далеко не все делали хорошо». «То, что осталось незавершенным, пришло время завершить сейчас,— отметила госпожа Меркель,— для этого у нас есть хорошая база».

Среди ключевых просчетов общеевропейской политики германский канцлер назвала непродуманность системы открытых внешних границ, отсутствие координации в функционировании единой валюты. «Но все это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации»,— заверила господа Меркель. Глава германского правительства также призвала руководителей стран ЕС обратить внимание на проблемы мигрантов и «гарантировать, чтобы люди не бежали», а также «разрешить кризисы, такие как в Сирии, и делать все это вместе».

Ангела Меркель прибыла в Рим на празднование 60-летия подписания договора «О ликвидации всех преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала», с 2009 года переименованного в «Договор о функционировании Европейского союза». Соглашение заложило основы европейской интеграции и стало базовым для создания ЕС.