Юнкер предупредил Трампа о риске войны на Балканах

По словам Юнкера, поддержка Трампом выхода Великобритании из Евросоюза вызывает "удивление" и "беспокойство". Бизнесмен, занявший пост президента США, недостаточно хорошо знаком со сложной историей Европы, считает Юнкер.

Он также сообщил, что предупреждал вице-президента США Майка Пенса о возможных последствиях распада ЕС в ходе визита последнего в Брюссель. "Не надо приглашать другие страны к выходу, потому что если Евросоюз распадется, в западной части Балкан начнется новая война", — приводит Financial Times слова главы Еврокомиссии, адресованные Пенсу.

По его мнению, важно продемонстрировать странам региона перспективу их членства в ЕС, в противном случае между балканскими государствами — Боснией и Герцеговиной, Сербией, Македонией и Албанией — может разгореться война.