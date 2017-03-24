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Порошенко заявил о готовности НАТО помочь ликвидировать последствия пожара в Балаклее

Взрывы в Харькове: Порошенко призвал НАТО на помощь
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Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что НАТО согласилось оказать помощь в ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов в Харьковской области.
Как отметил украинский лидер в своём Twitter, Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК) запустил механизм помощи.
«ЕКЦРСБК начал процедуру оказания помощи Украине в разминировании в Балаклее. Благодарен #NATO за быстрый ответ на мой запрос», — написал он.
Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила о получении от властей Украины запроса с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов под Харьковом.
Мощный взрыв произошёл на крупном военном складе рядом с городом Балаклеей Харьковской области 23 марта. Он спровоцировал пожар и детонацию хранящихся на полигоне боеприпасов.
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