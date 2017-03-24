Юнкер предупредил Трампа о риске войны на Балканах

«Я заявил вице-президенту (США Майку Пенсу — Рамблер/новости), не надо приглашать другие страны к выходу, потому что если Евросоюз распадётся, в западной части Балкан начнётся новая война», — заявил Юнкер.

Заявления Трампа относительно выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) Юнкер назвал «раздражающими» и «опасными». Кроме того, глава ведомства предположил, что подобная риторика американского лидера свидетельствует о его скупых знаниях европейской истории. Юнкер подчеркнул, что если Сербии, Боснии и Герцеговине, Македонии и Албании не продемонстрировать перспективы их членства в ЕС, то война между ними станет неизбежной.