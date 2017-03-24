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Юнкер предупредил Трампа о риске войны на Балканах
Поддержка президента США Дональда Трампа евроскептиков может привести к новой войне на Балканах. С таким заявлением выступил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Его слова приводит The Financial Times.
«Я заявил вице-президенту (США Майку Пенсу — Рамблер/новости), не надо приглашать другие страны к выходу, потому что если Евросоюз распадётся, в западной части Балкан начнётся новая война», — заявил Юнкер.
Заявления Трампа относительно выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) Юнкер назвал «раздражающими» и «опасными». Кроме того, глава ведомства предположил, что подобная риторика американского лидера свидетельствует о его скупых знаниях европейской истории. Юнкер подчеркнул, что если Сербии, Боснии и Герцеговине, Македонии и Албании не продемонстрировать перспективы их членства в ЕС, то война между ними станет неизбежной.
Дональд Трамп неоднократно выступал в поддержку Brexit. Кроме того, глава Белого дома часто критикует европейские власти. 14 марта парламент Великобритании одобрил закон о выходе Соединенного Королевства из ЕС. 16 марта документ подписала Елизавета II. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявляла, что переговорный процесс с властями ЕС начнется не позднее 31 марта 2017 года.
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