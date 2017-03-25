Лондон не поддерживает российскую инициативу о миссии ООН по химоружию

Великобритания не поддерживает инициативу России и Китая по расширению работы миссии по расследованию случаев применения химического оружия на Ирак. Об этом заявил постпред Соединенного Королевства при ООН (председатель СБ в марте) Мэттью Райкрофт

Россия в пятницу вновь внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции по борьбе с попаданием химического оружия к террористам в Сирии и Ираке в связи с использованием химического оружия террористами в Мосуле.

Райкрофт заявил, что все члены Совета безопасности обеспокоены использованием химического оружия и ожидают результатов расследования правительством Ирака этих сообщений.

Однако говоря о предложенном проекте он отметил "большую разницу между ситуациями в Ираке и Сирии". "В адрес правительства Ирака нет обвинений в том, что оно использовало химическое оружие против собственного народа. В Сирии СМР был создан именно потому, что не было другого способа установить ответственных из-за отсутствия сотрудничества со стороны режима. Так что британское правительство против такого расширения СМР", — сказал британский дипломат.

Соавтором проекта резолюции выступила делегация Китая. С подобной инициативой Россия и Китай выступили в 2016 году, однако тогда проект резолюции не был поддержан западными членами СБ. Сегодня такой документ, по словам заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова, вновь актуален, так как ситуация с использованием химического оружия террористами на Ближнем Востоке деградирует.

Россия считает необходимым подключить к работе в Ираке действующий в Сирии совместный механизм расследования случаев применения химических веществ в качестве оружия. В конце 2016 года СБ ООН продлил мандат этого механизма, позволив распространить его работу на другие страны.