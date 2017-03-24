Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Единственной выжившей после удара Коалиции по Мосулу оказалась 5-летняя девочка
Фото: vesti.ru
Пятилетняя жительница Ирака Хавра оказалась единственной выжившей после авиаудара коалиции во главе с США по Мосулу. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на отца девочки.
По его словам, у ребенка «сильные ожоги и тяжелое состояние». Мужчина рассказал, что террористы «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация) вели огонь неподалеку от их дома, после чего коалиция Запада начала наносить удары по окрестностям. В момент бомбардировки в доме находились четыре человека, включая Хавру и ее мать. Выжить удалось лишь девочке.
Представитель Human Rights Watch на Ближнем Востоке и в Северной Африке Ахмед Бенчемси заявил RT, что западная коалиция должна была принять все необходимые меры предосторожности, но не сделала этого. «В законах ведения военных действий предельно четко говорится о том, что в местах скопления мирных жителей необходимо принять все меры для предотвращения потерь среди гражданского населения», - напомнил он, добавив, что в западной части иракского Мосула наблюдается обратная ситуация.
Авиаудары коалиции, о которых идет речь, были нанесены 16 марта, но в военный госпиталь иракской армии Хавра попала только 19 марта.
И.о. официального представителя Госдепа США Марк Тонер заявила Russia Today, что Штаты всегда тщательно проверяют информацию о пострадавших или жертвах в ходе авиаударов. По его словам, сейчас власти проводят анализ того, какие шаги могут быть предприняты, чтобы избежать повторения таких ситуаций.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «то, что происходит в Мосуле, никто из западных СМИ глубоко «не копает». «Надо не замалчивать и не проходить мимо, в частности, таких историй, как трагедия пятилетней девочки Хавры в Мосуле, которая была тяжело ранена вследствие ударов коалиции, возглавляемой США. Нет ни картинок, ни портретов этого ребенка в руках ведущих западных политологов, журналистов и аналитиков», - цитирует дипломата «Первый канал». В Минобороны РФ заявили, что действия западной коалиции во главе с США сопровождаются тяжелыми гуманитарными последствиями, сообщает defence.ru. По данным ведомства, около 180 тысяч человек заблокированы в Западном Мосуле, где идут ожесточенные бои. США и их союзники активно применяют там стратегические бомбардировщики B-52, подчеркнули в Минобороны. Кроме того, в городе до сих пор нет гуманитарных коридоров для вывода населения.
Накануне, 23 марта, стало известно, что Силы безопасности Ирака извлекли более 80 тел мирных жителей из-под завалов зданий, разрушенных в результате бомбардировок. Среди погибших - множество женщин и детей. Представитель армии сообщил, что некоторые тела пролежали под завалами более 20 дней, из-за чего их невозможно опознать.
Оставить комментарий