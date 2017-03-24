Единственной выжившей после удара Коалиции по Мосулу оказалась 5-летняя девочка

Пятилетняя жительница Ирака Хавра оказалась единственной выжившей после авиаудара коалиции во главе с США по Мосулу. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на отца девочки.

По его словам, у ребенка «сильные ожоги и тяжелое состояние». Мужчина рассказал, что террористы «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация) вели огонь неподалеку от их дома, после чего коалиция Запада начала наносить удары по окрестностям. В момент бомбардировки в доме находились четыре человека, включая Хавру и ее мать. Выжить удалось лишь девочке.

Представитель Human Rights Watch на Ближнем Востоке и в Северной Африке Ахмед Бенчемси заявил RT, что западная коалиция должна была принять все необходимые меры предосторожности, но не сделала этого. «В законах ведения военных действий предельно четко говорится о том, что в местах скопления мирных жителей необходимо принять все меры для предотвращения потерь среди гражданского населения», - напомнил он, добавив, что в западной части иракского Мосула наблюдается обратная ситуация.

Авиаудары коалиции, о которых идет речь, были нанесены 16 марта, но в военный госпиталь иракской армии Хавра попала только 19 марта.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «то, что происходит в Мосуле, никто из западных СМИ глубоко «не копает». «Надо не замалчивать и не проходить мимо, в частности, таких историй, как трагедия пятилетней девочки Хавры в Мосуле, которая была тяжело ранена вследствие ударов коалиции, возглавляемой США. Нет ни картинок, ни портретов этого ребенка в руках ведущих западных политологов, журналистов и аналитиков», - цитирует дипломата «Первый канал» . В Минобороны РФ заявили, что действия западной коалиции во главе с США сопровождаются тяжелыми гуманитарными последствиями, сообщает defence.ru . По данным ведомства, около 180 тысяч человек заблокированы в Западном Мосуле, где идут ожесточенные бои. США и их союзники активно применяют там стратегические бомбардировщики B-52, подчеркнули в Минобороны. Кроме того, в городе до сих пор нет гуманитарных коридоров для вывода населения.

Накануне, 23 марта, стало известно, что Силы безопасности Ирака извлекли более 80 тел мирных жителей из-под завалов зданий, разрушенных в результате бомбардировок. Среди погибших - множество женщин и детей. Представитель армии сообщил, что некоторые тела пролежали под завалами более 20 дней, из-за чего их невозможно опознать.