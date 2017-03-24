В Мариуполе прогремели мощные взрывы

В пятницу, 24 марта, в Мариуполе в Донецкой области произошло несколько громких взрывов. Местные жители сообщили о трех взрывах, которые были слышны по всему городу, сообщает новостной портал «Мариуполь».

По словам очевидцев, взрывы произошли около 10 часов утра по местному времени.

В полицию никаких сообщений о произошедшем не поступало.

В штабе АТО заявили, что на полигонах под Мариуполем проходит утилизация неразорвавшихся снарядов. Представители штаба отметили, что причин для беспокойства нет, так как работа проходит по плану.