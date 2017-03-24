СМИ сообщили о нападении на воинскую часть в центре Донецка

Неизвестные напали на воинскую часть в центре Донецка. По данным портала «Русская весна» , здание обстреляли из ручных гранатометов.

В результате атаки пострадали жилые дома. Очевидцы рассказали телеканалу «Звезда» , что злоумышленники обстреляли штаб корпуса ДНР на улице Николенко.

В результате нападения один из снарядов попал на четвертый этаж здания. Место происшествия оцепили правоохранители.