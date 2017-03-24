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СМИ сообщили о нападении на воинскую часть в центре Донецка
Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Неизвестные напали на воинскую часть в центре Донецка. По данным портала «Русская весна», здание обстреляли из ручных гранатометов.
В результате атаки пострадали жилые дома. Очевидцы рассказали телеканалу «Звезда», что злоумышленники обстреляли штаб корпуса ДНР на улице Николенко.
В результате нападения один из снарядов попал на четвертый этаж здания. Место происшествия оцепили правоохранители.
Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил «Донецкому агентству новостей», что украинские военные с вечера 23 марта выпустили по 15 прифронтовым населенным пунктам ДНР 695 танковых и артиллерийских снарядов и мин. Под огнем оказались окрестности донецкого аэропорта и окраины самого города.
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