Лондонского террориста при рождении звали Эдриан Элмс

Совершивший теракт в Лондоне Халид Масуд при рождении получил имя Эдриан Элмс, сообщает BBC. Элмс родился в Дартфорде (Кент) и в разное время жил в Рае (Западный Сассекс) и Истбурне (Восточный Сассекс).

По-видимому, вчерашний преступник был осужден за преступлением с применением ножа в Истбурне в 2003 году.

В среду в британской столице возле парламента автомобиль врезался в пешеходов. Затем злоумышленник напал с ножом на полицейского на территории парламента, но был застрелен. Около 40 человек получили ранения. Четверо погибли. Граждан России среди пострадавших не было.