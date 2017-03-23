СМИ описали «эффект домино» для украинской экономики от блокады Донбасса

Транспортно-экономическая блокада неподконтрольных территорий Донбасса обернется для Украины падением гривны, повышением цен и увеличением налоговых ставок, пишут украинские СМИ. Потеря контроля над предприятиями Донбасса, которые в ответ на блокаду были национализированы ДНР и ЛНР, наносит огромный урон экономике Украины. Доллар в обменниках уже превысил отметку в 27 гривен. Эксперты предсказывают, что до конца года курс может повысится до 35-37 гривен, пишут украинские «Вести».

Следом за долларом, естественно, подскочит в цене бензин, а значит повысятся цены на все товары (не только импортные), отмечает издание.

Дальнейшими последствиями авторы материала называют потери в валютной выручке, налогах, ВВП страны, а, следовательно, и ухудшение жизни обычных украинцев. В пример они приводят пример с потерей Крыма. Уход региона к России, как заявляют в Киеве, стоил экономике Украины до 4% ВВП, хотя на полуострове находились всего 27 предприятий (далеко не все из них полноценно работали). В Донбассе же только крупных предприятий 43 (на всех введено внешнее управление). По пессимистическому, их уход обойдется Киеву в 2,5% ВВП.

По данным издания, для восполнения потерь кабмин Украины собирается повысить налоги отдельным категориям предпринимателей – так называем упрощенцам. Налоговые ставки планируется повысить вдвое.

Кроме того, утверждается, что потери от блокады перечеркнут обещанные правительством индексацию пенсий и повышение зарплат бюджетникам.

Из-за проблем с экономикой ускорятся темпы инфляции. В этом году правительство обещало снизить инфляцию с 12 до 8%. Но теперь эксперты прогнозируют реальную инфляцию в 15-20%.

На инфляционные риски мгновенно отреагировал бизнес. Чтобы защититься, бизнесмены уже указывают цены в долларах на элементарные товары.

Крупный украинский предприниматель и депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский заявил, что экономические потери Украины в случае продолжения блокады Донбасса могут составить с учетом «эффекта домино» до 10% ВВП страны.