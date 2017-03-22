Армия США призналась в вводе войск на территорию Украины

На официальном сайте армии США army.mil была опубликована новость о том, что американские военнослужащие готовятся к развертыванию на Украине.

Новость опубликовали под заголовком: «45-я пехотная бригадная боевая группа готовится к развёртыванию на Украине».

На данный момент информация уже удалена. При переходе по ссылке, которая вела на соответствующую публикацию, появляется сообщение об ошибке 404.

45-я пехотная бригадная боевая группа, также известная, как Тандербёрд, что в переводе значит Громовая птица, сформирована из Национальной гвардии Оклахомы. Ранее группа занималась обучением военных в Афганистане, выполняла боевые задачи в Саудовской Аравии, Кувейте и Ираке.

Осенью прошлого года Армия США в своем официальном Twitter аккаунте назвала кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа лжецом.

«Трамп врет каждые 3 минуты 15 секунд», - было указано в сообщении.

Запись быстро удалили, но многие успели обратить на нее внимание.

Позже официальные представители армии США принесли свои публичные извинения и объяснили, что пост был опубликован по ошибке. По их словам, запись опубликовал один из сотрудников, который перепутал официальный аккаунт со своей личной страницой.