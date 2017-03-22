Швеция расконсервировала сотни ядерных бункеров

Правительство Швеции провело осмотр нескольких сотен ядерных бункеров, передает The Daily Mail. Более 60 тысяч убежишь было построено в стране в годы Холодной войны.

После распада Советского Союза большинство бункеров были законсервированы, однако в связи с ростом напряжения в балтийском регионе, агентство гражданской безопасности Швеции приняло решение проверить около 350 бункеров только на острове Готланд на готовность противостоять ядерной и химической угрозам.

Кроме того, в Швеции был восстановлен призыв на военную службу, а на острове Готланд в Балтийском море были впервые размещены регулярные войска в сентябре 2016 года.

Также Швеция заявила о намерении увеличить расходы на армию на 15%.