Стали известны новые подробности смерти Гитлера

Экс-телохранитель Адольфа Гитлера Рохус Миш раскрыл детали смерти вождя нацистской Германии в своей книге «Последний свидетель Гитлера». Выдержки из нее приводит The Sun

«Глаза мертвого Гитлера были открыты, а голова слегка склонилась вперед. Ева (Браун, супруга Адольфа Гитлера - Рамблер/новости) сидела с вытянутыми ногами, склонив голову к Адольфу. Ее туфли стояли под диваном», - пишет Миш.

Рохус Миш занимал должность посланника и телефониста в бункере Гитлера в период с 1940 года и вплоть до апреля 1945 года. В момент смерти Гитлера Миш находился в соседней комнате.

30 апреля 1945 года Адольф Гитлер застрелился, а его жена Ева Браун приняла цианистый калий. Согласно оставленной фюрером инструкции, их тела вынесли из бункера наружу, облили бензином и подожгли в саду.

Фюрербункер – комплекс подземных помещений в Берлине, расположенных под рейхсканцелярией. В этом бункере Гитлер провел последние 4 месяца своей жизни – с 16 января по 30 апреля 1945 года.

Рохус Миш умер в Берлине в 2013 году в возрасте 96 лет, до конца оставаясь убежденным нацистом.