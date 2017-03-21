Захар Прилепин считает, что в Донбассе решается судьба Европы

События в Донбассе определяют будущее не только Украины, но и всей Европы, и именно поэтому в военных действиях активно участвуют представители многих европейских стран и всего мира, заявили российские писатели Захар Прилепин Сергей Шаргунов на встрече с греческой общественностью.

Донбасс больше никогда не захочет жить под властью Киева, и он станет российским, уверен Прилепин, который поделился своими взглядами на ситуацию на востоке Украины.

На встрече присутствовали греческие политики — бывшие члены правительства, экс-спикер парламента, общественные деятели, журналисты. Организаторами встречи выступили общества и организации выходцев из России и русскоговорящих граждан Греции. Во встрече участвовал и лидер группы "Ва-банк" Александр Скляр , который вместе с греческими музыкантами дал концерт.

"Есть очень многое, что сближает Россию и Грецию, мне кажется, что эти страны заряжены жаждой справедливости. В Греции подавляющее большинство людей желает справедливости и большей независимости. То же самое и в России. Я вижу симпатии к России, чувство тепла, и это в непростое время, когда усиливается давление на нашу страну, когда в масс-медиа сложно обнаружить альтернативную точку зрения по поводу событий в России и за ее пределами. Надеюсь, что наша встреча – это прорыв дамбы, воздвигнутой на пути информации", – заявил писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

"Новая национальная элита"

"Я социалист и милитарист. И в данный момент я являюсь в гораздо меньшей степени писателем и в гораздо большей степени военным, потому что скоро уже полгода, как я возглавляю одно из подразделений в Донбассе и являюсь советником главы Донецкой народной республики Александра Захарченко ", — заявил Прилепин.

Он сравнил ситуацию в Донбассе с Испанией 1930-х годов, куда поехали добровольцы со всего мира отстаивать свободу и независимость.

"Меня удивило, что там произошла встреча людей, которые приехали с красными знаменами, и людей, которые приехали с ликом спасителя. Православие и коммунизм в Донбассе примирились", — сказал Прилепин.

По его словам, больше никто не может противостоять союзу либералов и нацистов.

Он считает, что из 1990-х годов Россия вынесла одну вещь – "стала по-настоящему толерантной, демократичной страной в лучшем значении этих слов".

"Россия очень свободна. Я много был в Европе, и я абсолютно убежден, что в России свободы больше, чем в Германии или Франции, во много раз", — заявил Прилепин.

Он заметил, что на центральном российском телевидении по теме Донбасса выступают и украинцы, и поляки, и американцы, но невозможно представить, что его с Шаргуновым пригласят в студию в немецкую или французскую студию.

"Кроме того, там создается национальная элита из людей, которая готовы отвечать не только словами, но и жизнью, и кровью за те ценности, которые они отстаивают. Это преодоление гламура, это преодоление имитации мужества. Это место правды, место действия", — сказал Прилепин.

Национализация

Отвечая на вопрос, не идет ли в Донбассе попросту "отжимание капитала", как считают многие жители Донецка, Прилепин заметил, что такое "отжимание капитала" шло до этого много лет, но если до этого была приватизация, то сейчас идет обратный процесс — национализация.

"Тридцать шесть из 40 приватизированных предприятий принадлежали Ренату Ахметову, украинскому олигарху, который пытался играть на сложном балансе интересов между Киевом, Европой и отдельными кабинетами в Москве, и в итоге проиграл. Предприятия взяты под управление республики и происходит их национализация", — сказал Прилепин. Донбасс хочет в Россию

Писатель отметил, что Донецк является фронтовым городом, где три года идет война, люди устали. "Но я вас уверяю как человек, знающий социологию и закрытую социологию, что если завтра будут новые выборы, то 90% опять проголосуют за независимость, за то, чтобы присоединиться к России", — сказал Прилепин.

"Более того, я вас уверяю, если бы на Украине хотя бы на три дня включилась действительная демократия, то лидер ДНР Захарченко выиграл бы выборы и стал президентом Украины. На Украине огромное количество вменяемых людей, которые не хотят жить под олигархической нацистской властью", — добавил он.

Прилепин сообщил также, что 200 тысяч человек с территории Украины уже вернулись в Донецк.

"Российской армии нет"

Прилепин категорически опроверг утверждения, что в Донбассе есть российские войска.

"Армия ДНР – 26 тысяч, 17 тысяч человек – армия Луганской республики; 90-95% — это жители Донбасса. Там действительно появлялись и могут появиться какие-то российские специалисты, равно как с украинской стороны, в постоянном режиме работают наемники из Польши, Финляндии и, конечно же, американские специалисты, которые занимали в одном из административных зданий в Киеве два этажа. Если часть Европы работает на уничтожение Донбасса, глупо и подло было бы, если бы так или иначе какие-то специалисты из России там не появлялись", — считает Прилепин.

"Но еще раз ответственно заявляю, что всю тяжесть войны несет на себе донецкий народ", — подчеркнул он.

На вопрос, представители каких стран воют на стороне ДНР, Прилепин ответил: "Сербы, греки и, пожалуй, французы были самыми частыми гостями-добровольцами, представителями интербригад, которые приезжали в Донбасс. Хотя были люди из Америки, из Латинской Америки, были и немцы".

"Более тысячи человек прошли через моих товарищей, которые набирали интербригады. Мы справляемся без помощи российской армии", — сказал Прилепин.

По его словам, есть и другой довод — украинская армия не стала бы воевать против российской армии.

"Российская армия в Крыму. Туда украинская армия не пойдет никогда, поскольку знает, чем это очень быстро закончится. Если бы российская армия стояла в Донецке, то это тоже очень быстро бы закончилось", — сказал Прилепин.

Он заявил, что уверен в будущем Донбасса.

"Донбасс будет русским. Все вице-премьеры и вся аристократия Донбасса – это воюющие офицеры, которые едут на передовую в любое обострение. Там люди отвечают за свои должности своей жизнью. Это серьезный залог того, что там создается правильная аристократия", — считает Прилепин.

Представительство ДНР в Греции

На встрече было объявлено, что во вторник в Греции официально откроется представительский центр Донецкой народной республики.

"Это третье представительство после Венеции и Чехии, это огромное счастье и радость. То, что люди из Греции приезжают в Донбасс и показывают, что они с нами – это тоже огромное счастье. На самом деле они едут к своей родне – там 100 тысяч греков живет", — сказал Прилепин.

По его словам, греки в Донбассе хранят свою культуру.

"Борьба в Донбассе – это не сепаратистская борьба, а борьба за цветущую сложность, за разнообразие", — сказал Прилепин.