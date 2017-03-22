Депутаты из Европы и СНГ собрались с визитом в Донбасс

Депутаты из ряда стран Европы, а также СНГ изъявили желание посетить ДНР и ЛНР, чтобы лично увидеть, как живет регион, и рассказать об этом у себя на родине. Некоторые политики заявили, что готовы к такому турне, если им гарантируют безопасность. В руководстве непризнанных республик «Известия» заверили, что смогут обеспечить эти условия. В партии «Справедливая Россия» , которая была одним из организаторов визита делегации зарубежных политиков в Крым, назвали идею интересной и обещали ее детально проработать.

Политики из Чехии, Сербии, Великобритании и Киргизии, побывавшие с визитом в Крыму, сказали «Известиям», что хотели бы посетить Донецк и Луганск, чтобы помочь в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. Некоторые из них добавили, что для этого «надо бы получить разрешение Киева». Вместе с тем депутаты из Европы отметили: если подобная делегация будет сформирована, то ДНР и ЛНР должны обеспечить им безопасность.

Заместитель председателя народного совета ЛНР Владислав Дейнего в разговоре с «Известиями» подчеркнул: власти в Луганске готовы содействовать организации поездки иностранных депутатов и обещают со своей стороны полную безопасность гостям из Европы и СНГ. По его мнению, такая инициатива поможет в деэскалации конфликта.

— Если не подходить к линии соприкосновения, то безопасность будет обеспечена. Это могло бы способствовать урегулированию конфликта, поскольку лучше всего посмотреть на ситуацию собственными глазами, поговорить с людьми, составить свое мнение. Это было бы полезно для них и для нас. Я готов содействовать европейским политикам в этом, — отметил Владислав Дейнего.

Заместитель командующего армией ДНР Эдуард Басурин сказал «Известиям»: если европейские политики соберутся в Донецк, они могут не беспокоиться за свою жизнь и здоровье.

— Мы всегда обеспечивали безопасность. Например, были официальные визиты второго человека в ООН , руководителей Красного Креста — всем ее гарантировали. Никто не жаловался, что их жизни что-то угрожало, — заверил Эдуард Басурин.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поделился с «Известиями» мнением, что посещение западными политиками территорий непризнанных республик могло бы благоприятно сказаться на ходе мирного урегулирования. Однако, по его словам, в Киеве вряд ли дадут зеленый свет иностранным делегатам.

— Надо создавать максимально благоприятные условия, чтобы туда могли поехать иностранные политики и общественные деятели и рассказать у себя на родине, что они там увидели. Это содействовало бы изменению позиции во многих странах Запада, и от этого, конечно, будет польза. По крайней мере в формировании общественной реакции на происходящее. Но думаю, Киев воспримет это как пропагандистскую акцию ДНР и ЛНР. Проще всего им было бы поехать под эгидой ОБСЕ Совета Европы или какой-нибудь правозащитной организации, — считает Михаил Погребинский.

Между тем в Европе всё больше политиков приходят к мнению, что, прежде чем делать выводы и называть правых и виноватых в конфликте на востоке Украины, необходимо увидеть ситуацию изнутри. Проблема в том, что организовать такую делегацию не так просто — всё упирается в позицию Киева. Тот, кто хочет поехать в регион, как правило, сразу получает ярлык «пророссийский», а разделяющий взгляды украинских властей не стремится нанести визит в непризнанные республики.

Член парламента Чехии Ярослав Голик признался «Известиям», что намерен посетить Донецк и Луганск. А так как на Украине его уже объявили персоной нон грата, спрашивать разрешения у Киева уже бессмысленно. Он заявил, что готов к поездке в регион — осталось только понять, как ее организовать. Депутат народной скупщины (парламент) Сербии Милован Боич также считает идею поехать в Донбасс весьма полезной, поскольку в Европе должны знать правду о конфликте в регионе. А член Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Суссман сказал «Известиям», что ехать в Донбасс надо, но с одобрения Киева и с гарантиями безопасности от руководства республик. Кроме того, составить компанию коллегам из Европы готовы парламентарии из Киргизии Марат Аманкулов и Ирина Карамушкина.

Госдумы Идею об организации визита европейских политиков в Донецк и Луганск поддержали в партии «Справедливая Россия». Зампред комитета по международным делам Алексей Чепа сказал «Известиям», что инициатива предоставить парламентариям возможность своими глазами увидеть происходящее в ДНР и ЛНР обязательно будет рассмотрена.

— Это интересная идея, и мы готовы ее рассмотреть. Иностранные политики высказали свою заинтересованность в подобной поездке. Партией уже проделана большая работа по организации визита гостей в Санкт-Петербург и Крым. Мы планируем еще ряд мероприятий в рамках парламентской дипломатии, — отметил Алексей Чепа.

Пока непонятно, когда точно этот визит состоится и кто войдет в состав делегации. В любом случае среди европейских политиков всё большую поддержку находит мнение, что подобные мероприятия помогут «навести мосты и наладить диалог».